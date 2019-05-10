تعليق مصائد لذبابة البحر المتوسط المضرة بالتفاح في قضاء بشري

قام فريق من خمسة مهندسين زراعيين مختصين في مكتب الإرشاد الزراعي لدى اتحاد بلديات ​قضاء بشري​، بتعليق مصائد لذبابة ​البحر المتوسط​ التي تفتك بالتفاح مع مواد جاذبة لرصد هذه الآفة مبكرا، والحد من تكاثرها في قضاء بشري بطريقة دائرية حول الحقول الزراعية في بلدات ​القضاء​.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المكتب الزراعي في بلدية بشري في العام الماضي بمكافحة الذبابة بشكل فعال بنسبة 90 بالمئة.

يشار الى ان مكتب الإرشاد الزراعي في قضاء بشري قد تأسس هذا العام بمبادرة من نائبي منطقة بشري، لمواكبة ​المزارعين​ في القضاء لكي يتمكنوا من تحسين إنتاجهم وتعزيز القدرة التنافسية للتفاح في الأسواق المحلية والخارجية.