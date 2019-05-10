الحواط والدكاش يتابعان موضوع المشروع الاخضر

تابع النائبان زياد الحواط وشوقي الدكاش مع المسؤولين في منطقة جبل لبنان الاولى في المشروع الاخضر، وتم توضيح الامر المستجد في المشروع الاخضر من ناحية المساحة الدنيا المطلوبة لتقديم الطلبات.
وسيتابع الحواط ودكاش الموضوع مع وزير الزراعة حسن اللقيس للقيام بما يلزم من اجل اعادة العمل الى ما كان عليه الامر سابقاً في المشروع الاخضر لناحية المساحة الدنيا للحيازة.
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