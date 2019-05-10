الحواط والدكاش يتابعان موضوع المشروع الاخضر

تابع النائبان ​زياد الحواط​ و​شوقي الدكاش​ مع المسؤولين في منطقة جبل لبنان الاولى في المشروع الاخضر، وتم توضيح الامر المستجد في المشروع الاخضر من ناحية المساحة الدنيا المطلوبة لتقديم الطلبات.

وسيتابع الحواط ودكاش الموضوع مع وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ للقيام بما يلزم من اجل اعادة العمل الى ما كان عليه الامر سابقاً في المشروع الاخضر لناحية المساحة الدنيا للحيازة.