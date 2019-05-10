حكومة اليابان: الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة

أكد نائب كبير أمناء الحكومة اليابانية كوتارو نوجامي، خلال إفادة صحفية دورية، أن "أحدث اختبار صاروخي نفذته كوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو لوقف مثل هذه الاختبارات للأسلحة الباليستية".
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، في ثاني إطلاق من نوعه خلال أقل من أسبوع في حين أعلنت سلطات الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن تابعة لبيونغ يانغ في تصاعد للتوتر بين البلدين. واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إطلاق الصواريخ أمر "لا يسعد أحدا".
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