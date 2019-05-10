حكومة اليابان: الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة

أكد نائب كبير أمناء ​الحكومة اليابانية​ كوتارو نوجامي، خلال إفادة ​صحفية​ دورية، أن "أحدث اختبار صاروخي نفذته ​كوريا الشمالية​ ينتهك قرارات ​الأمم المتحدة​، التي تدعو لوقف مثل هذه الاختبارات للأسلحة الباليستية".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، في ثاني إطلاق من نوعه خلال أقل من أسبوع في حين أعلنت سلطات ​الولايات المتحدة​ أنها احتجزت ​سفينة​ شحن تابعة ل​بيونغ يانغ​ في تصاعد للتوتر بين البلدين. واعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن إطلاق ​الصواريخ​ أمر "لا يسعد أحدا".