مقتل 13 مشتبها بهم من داعش بضربة أميركية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أنها نفذت غارة جوية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل 13 شخصا يشتبه في انتمائهم الى "تنظيم داعش".
ونفذت الغارة الاربعاء في جبال غوليس في شمال الصومال حيث قتل ثلاثة عناصر من التنظيم في نيسان.
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