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مقتل 13 مشتبها بهم من داعش بضربة أميركية في الصومال

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أعلنت ​القيادة​ العسكرية الأميركية في ​إفريقيا​ أنها نفذت غارة جوية في شمال ​الصومال​ أسفرت عن مقتل 13 شخصا يشتبه في انتمائهم الى "​تنظيم داعش​".

ونفذت الغارة الاربعاء في جبال غوليس في شمال الصومال حيث قتل ثلاثة عناصر من التنظيم في نيسان.

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