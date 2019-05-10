مقتل 13 مشتبها بهم من داعش بضربة أميركية في الصومال

أعلنت ​القيادة​ العسكرية الأميركية في ​إفريقيا​ أنها نفذت غارة جوية في شمال ​الصومال​ أسفرت عن مقتل 13 شخصا يشتبه في انتمائهم الى "​تنظيم داعش​".

ونفذت الغارة الاربعاء في جبال غوليس في شمال الصومال حيث قتل ثلاثة عناصر من التنظيم في نيسان.