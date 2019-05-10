النشرة: "جبهة النصرة" تحاول استعادة بلدة كفرنبودة بريف حماه الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "جبهة النصرة" تحاول استعادة بلدة كفرنبودة بريف حماه الشمالي حيث يقوم التنظيم بهجوم معاكس على مواقع الجيش السوري في البلدة التي سيطر عليها قبل يومين واستهدف الجيش سيارة مفخخة للتنظيمات الإرهابية كانت تحاول خرق دفاعاته فيما استهدف الطيران الحربي مواقع المسلحين في كل من عابدين وحرش القصابين بريف إدلب الجنوبي".
ولفت إلى ان "الجيش السوري كان قد سيطر مؤخرا على بلدة كفرنبودة ذات الموقع الاستراتيجي المهم وتمكن بذلك من تثبيت نقاط له فيها ووصل الريفين الشمالي والغربي له متابعا عملياته ضد المسلحين".
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