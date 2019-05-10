غوايدو: إذا اقترح الأميركيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، في مقابلة خاصة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أنه "إذا اقترح الأميركيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح".
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام بين مؤيدين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد، حيث اعترفت به الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية.
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