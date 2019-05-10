غوايدو: إذا اقترح الأميركيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، في مقابلة خاصة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أنه "إذا اقترح الأميركيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح".

وتشهد ​فنزويلا​ أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام بين مؤيدين للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد، حيث اعترفت به ​الولايات المتحدة​ وكندا وبعض الدول الأوروبية.