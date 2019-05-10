سانا: الجيش السوري نفذ عمليات ضد "جبهة النصرة" ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من ​الجيش السوري​ نفذت عمليات مركزة على محاور تحرك مسلحي "​جبهة النصرة​" من ​خان شيخون​ في ​ريف ادلب​ باتجاه المناطق المحررة ب​ريف حماة​ الشمالي وأوقعت بينهم قتلى ومصابين.

ولفتت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة هجوم مسلحين على النقاط العسكرية في محور الحماميات وكفرنبودة بريف حماة الشمالي وتكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد".