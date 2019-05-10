لافروف: الخلافات حول معاهدة السلام مع اليابان لا تزال كبيرة

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في لقاء مع نظيره الياباني تارو كونو في ​موسكو​ أن "الخلافات في مواقف موسكو و​طوكيو​ بشأن معاهدة السلام لا تزال كبيرة"، مشيراً إلى أنه "أثناء الجولتين السابقتين في كانون الثاني وشباط الماضيين وكذلك أثناء مشاورات بين نائبينا تم استعراض المواقف المبدئية للجهتين والبحث المفصل للنواحي القانونية والتاريخية. وآمل بأن هذه المحادثات والمشاورات سمحت للطرفين بشكل أفضل بفهم جوهر الخلافات في مواقفنا. ولا تزال هذه الخلافات كبيرة حتى الآن".

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