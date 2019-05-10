النشرة: عودة دفعة جديدة من الاهالي في مخيم الركبان عبر ممر جليغم

افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "عودة دفعة جديدة من الاهالي في مخيم ​الركبان​ بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية عبر ممر جليغم ب​ريف حمص​ الشرقي بعد احتجازهم لسنوات من قبل ​القوات الأميركية​ و​قوات سوريا الديمقراطية​ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها ​الدولة السورية​ لإعادة المهجرين إلى مناطقهم".

وقد تم نقل الأسر العائدة عبر حافلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص بعد تسجيل بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منها ريثما تتم إعادتهم إلى مناطق إقامتهم الدائمة من قبل الجهات المعنية في المحافظة.