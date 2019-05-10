باسيل من عين التينة: اسرائيل أعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا

أكد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ أننا "سنذهب الى موازنة تقشفية جدية ونتضامن للخروج باجراءات تخلّص الناس"، موضحا ان "محاربة التهرب الضريبي والاصلاح الحقيقي هما ضروريان لاقناع الرأي العام اننا ذاهبون الى موازنة تقشفية جدية"، معتبرا ان "هذا الموضوع تكون ترجمته بالتعاون الذي نراه داخل ​مجلس الوزراء​".

ولفت باسيل الى اننا "تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكدا ان "​اسرائيل​ أعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا".

وكشف باسيل انه "طرحت موضوع السيد ​موسى الصدر​ وكيف يمكننا العمل كدولة لبنانية خصوصا ان الصدر رمز وطني كبير يخص الجميع وعلينا العمل للوصول الى الحقيقة الكاملة في هذا الملف وسنكون معنيين بمتابعته".

وامل باسيل ان "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لان الاخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر ​التوطين​ وايضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع ​صفقة القرن​"، مشددا على ان "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".