خلاف بين جارين قبل آذان المغرب ينتهي بجريمة قتل بشعة في الدار البيضاء

قبل ساعة من الإفطار، في ثالث أيام رمضان، لقي شاب ثلاثيني، مصرعه إثر طعنات من جاره بواسطة السلاح الأبيض، في منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء.

وأفاد مصدر أمني، في حديث مع “اليوم 24″، بأن الجارين حدث بينها خلاف ومشادات كلامية، بعد عصر اأمس الخميس، تطورت إلى اشتباك، ثم تهديد بالسلاح الأبيض من قبل أحد الطرفين، تبعه توجيه عدة طعنات للشاب، البالغ من العمر 33 عاما، على مستوى القلب والكلى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشاب المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل نقله إلى المستشفى، بينما تم توقيف موجه الطعنات من قبل عناصر الشرطة، وفتح تحقيق في ملابسات القضية.