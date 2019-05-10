ضربة أميركية تباغت داعش في الصومال

وكثف الجيش الأميركي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، وقال إنه قتل أكثر من 800 مسلح في غضون عامين.

وجمع داعش مجندين في بلاد بنط على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح، وإنه لا يزال لاعبا صغيرا مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم.



وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة، التي تمت الأربعاء، هي أحدث ضربة جوية استهدفت معسكرا لتنظيم داعش في جبال جوليس، وفق "رويترز".

وأضافت :"في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 مايو قتلت 13 إرهابيا".

وقالت (أفريكوم) في أبريل إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم داعش في الصومال.

