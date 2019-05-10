بالفيديو.. أمير الرياض يرفض تناول القهوة لأنها تركية

إذ يظهر أمير الرياض فيصل بن بندر، في الفيديو المتداول داخل سيارته بينما يقدم أحد المواطنين كأسا من القهوة، فإذ بالأمير يسأله عن صنفها، فيرد الرجل بأنها تركية، فأعادها الأمير إليه فورًا.

وفسر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل الأمير بسبب توتر العلاقات مع تركيا على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في أكتوبر الماضي.