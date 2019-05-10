ترامب يطالب بمحاكمة جون كيري لمحادثته ايران

وقال ترامب في تصريح أوردته قناة تلفزيونية يوم الخميس، إن جون كيري انتهك قانون (لوجان) بعد أن تحدث مع إيران وعقد العديد من الاجتماعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية، وهو يخبرهم بما يجب عليهم فعله.
ومع ذلك اعتبر ترامب، أن إيران حصلت على "نصيحة سيئة للغاية" من قبل جون كيري والأشخاص الذين ساعدوا في دفع الولايات المتحدة إلى اتفاق إيران النووي السيئ للغاية.
يشار إلى أن قانون (لوجان) صدر عام 1799، وهو قانون اتحادي يجرم التفاوض من قبل أشخاص غير مصرح لهم مع حكومات أجنبية لها نزاع مع الولايات المتحدة. ولم تتم إدانة أي شخص على الإطلاق حتى الآن بانتهاكه.
وفي 5 مايو من العام الماضي، انسحب ترامب تحت ضغوط إسرائيلية ويمينية من الاتفاق النووي الذي وقعته سداسية الوسطاء الدوليين مع طهران، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية السابقة عليها وزاد عليها، ومع ذلك رفض المسؤولون الإيرانيون استئناف التفاوض مع ترامب وإدارته بحجة عدم احترامهم للعهود والعقود.
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