صفعة إماراتية لقطر وأجواء حرب ضد إيران.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترامب لا يستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، والإمارات تصفع قطر أمام "العدل الدولية" بالحقائق والأدلة، وآلاف الأتراك يضحون بإجازاتهم لإسقاط أردوغان في إسطنبول مجددا، والمعارضة السودانية تهدد بالتصعيد ووقف التفاوض مع المجلس العسكري، والحوثي يقصم ظهر اليمنيين برفع زكاة الفطر 300%، وبورصة قطر تتراجع وتفقد 2.11 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهواوي تكشف عن هاتف P Smart Z بمواصفات رائدة، وهاني رمزي يؤكد أنه لا يخشى منافسة رامز جلال وأن برنامجه غير مفبرك، وجريزمان يضحي براتبه من أجل برشلونة.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة 10 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.

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