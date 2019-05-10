السلطات الأمريكية تفرج عن تشلسي مانينج مسربة وثائق "ويكيليكس"

أفرجت السلطات الأمريكية عن محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشلسي مانينج من سجن في الولايات المتحدة بعد أن أُوقفت لمدة شهرين بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها تواجه احتمال عودتها مجددا في موعد أقربه الأسبوع المقبل، وفق مجموعة مدافعة.



وأدى تسريب مانينج لوثائق سرية مرتبطة بالحرب في العراق وأفغانستان إلى جعلها بطلة للنشطاء المناهضين للحرب والسرية، وقد أسهمت في تحوّل "ويكيليكس" إلى قوة فاعلة في الحركة العالمية لمناهضة السرية.

واتهم قاضٍ، في مارس/آذار، مانينج بازدراء المحكمة وأمر بحبسها في إجراء يهدف لإجبارها على الإدلاء بإفادتها في القضية، وفق ما ذكر آنذاك متحدث باسم النيابة العامة في المحكمة الفيدرالية في ألكسندريا بولاية فرجينيا.

وقالت مجموعة "ذا سبارو برودجكت" المؤيدة لمانينج، في بيان الخميس، إن مانينج أُفرج عنها بعد توقيفها 62 يوما في أعقاب انقضاء فترة هيئة المحلفين.

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ونقلت المجموعة عن الفريق القانوني لمانينج القول الخميس: "لسوء الحظ، حتى قبل إطلاق سراحها تلقت مانينج دعوى أخرى، هذا يعني أنه من المتوقع أن تمثل أمام هيئة محلفين أخرى، الخميس 16 مايو/أيار".

وأضاف الفريق القانوني "لذا فمن الممكن أن يتم توقيفها مرة أخرى بتهمة ازدراء المحكمة" وإعادتها إلى مركز التوقيف في ألكسندريا ربما في موعد أقربه 16 مايو/أيار، وستواصل تشلسي رفض الرد على الأسئلة".

وكانت مانينج قد قالت، في وقت سابق، إن لديها اعتراضات "أخلاقية" على نظام هيئة المحلفين، وردت على جميع الأسئلة المتعلقة بدورها في "ويكيليكس" قبل أعوام.

وأمرت المحكمة مانينج بالإدلاء بإفادتها في وقت سابق هذا العام في تحقيق يتعلق بأفعال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج في 2010، بحسب توصيفها، وفق بيانات للمحكمة وتقارير إعلامية.

وفي عام 2010 سرّبت مانينج أكثر من 700 ألف وثيقة سرية على صلة بالحربين في العراق وأفغانستان، بينها أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية وهو ما تسبب للولايات المتحدة في إحراج دولي كبير.. وحكم عليها عام 2013 بالحبس 35 عاما، لكن الرئيس الأمريكي حينذاك باراك أوباما خفّف مدة حكمها ما أدى إلى إطلاق سراحها في مايو 2017.