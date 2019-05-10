إطلاق نار خارج مسجد شرقي لندن دون إصابات

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث إطلاق نار خارج مسجد بإلفورد، شرقي لندن، خلال صلاة القيام مساء أمس الخميس، ولم تقع إصابات.

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وجاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة أنه تم استدعاء الشرطة على خلفية تقارير بدخول رجل مسلح إلى مسجد “سيفين كينجز” (الملوك السبعة) في إلفورد أمس الخميس وتمكن المصلون من إخراجه ثم سمع دوي إطلاق نار بالخارج.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي إصابات أو أضرار، ولا يعتقد أن الحادث له خلفية إرهابية.

وكان المصلون يؤدون صلاة القيام بالمسجد عندما دخله المسلح. وذكرت شركة العاصمة البريطانية أنه تم جمع أدلة من موقع الحادث أشارت إلى أن الرصاصات كانت غير حقيقية.