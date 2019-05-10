مقتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية في حادث أثناء تدريب

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:

ذكرت تقارير إعلامية أن أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية لقي حتفه، بينما أصيب ستة في حادث عندما انقلبت سيارتهم المدرعة الخفيفة في معسكر بندلتون بولاية كاليفورنيا أثناءتدريب.

ولم تعلن أسماء ضحايا الحادث بعد. فيما ذكرت صحيفة (مارين كوربس تايمز) على الإنترنت، أن مشاة البحرية كانوا ضمن كتيبة الاستطلاع المدرعة

الخفيفة الأولى التابعة لفرقة مشاة البحرية الأولى.

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وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث وقع في القاعدة الواقعة في جنوب كاليفورنيا على بعد 61 كيلومترا شمالي سان

دييجو في حوالي الساعة التاسعة صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.بينما ذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن ستة آخرين من مشاة البحرية نُقلوا إلى المستشفى للعلاج لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

ولم يتسن الوصول لممثل لمشاة البحرية من معسكر بندلتون في وقت متأخر أمس الخميس للرد على استفسار رويترز بشأن الحادث.

وقالت الصحيفة إن جنديا آخر من مشاة البحرية قتل في حادث سيارة أثناء تدريب في المعسكر نفسه يوم 13 أبريل.