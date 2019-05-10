الان تتابع الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تجري محادثات مع أمريكا وواشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري.
ونسبت وكالة تسنيم شبه الرسمية إلى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الجمعة إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإن واشنطن “لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا”.
وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس القيادة الإيرانية على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي
وقال إنه لا يستطيع أن يستبعد مواجهة عسكرية في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
ونقلت تسنيم عن يد الله جواني نائب قائد الحرس للشؤون السياسية قوله “لن نجري محادثات مع الأمريكيين.. الأمريكيون لن يتجرأوا على القيام بعمل عسكري ضدنا… أمتنا.. ترى أن أمريكا لا يعتد بها”.
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