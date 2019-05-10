ظهور أول إصابة بفيروس جدري القردة النادر في سنغافورة

أعلنت سنغافورة أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة النادر الذي وصل إليها عن طريق رجل نيجيري تقول السلطات: إنه ربما أصيب بالعدوى نتيجة تناوله لحوم طرائد خلال حفل زفاف، وفق ما نقلته رويترز .

وجدري القردة فيروس شبيه بالجدري البشري الذي تم القضاء عليه في 1980، ولا ينتقل بسهولة من شخص لآخر، لكنه قد يكون مميتًا في حالات نادرة.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فلم توثق حالات إصابة بشرية بجدري القردة خارج أفريقيا سوى ثلاث مرات فحسب، وكانت في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

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وقالت وزارة الصحة عبر بيان، في وقت متأخر من أمس الخميس، إن المريض المصاب نيجيري يبلغ من العمر 38 عامًا وصل إلى سنغافورة أواخر أبريل/ نيسان.

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وذكرت الوزارة: ”رغم أن خطر الانتشار ضئيل، تتخذ وزارة الصحة احتياطات“، مضيفة أن التحريات الجارية خلصت إلى أن 23 شخصًا تواصلوا عن قرب مع المريض أثناء وجوده في سنغافورة.

وعادة ما يستمر جدري القردة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إذ يبدأ كحمى وصداع ثم يتطور إلى نتوءات صغيرة تسمى بثرات تنتشر في سائر الجسم.

وسُجلت حالات إصابة بشرية بجدري القردة على فترات متفرقة في غرب ووسط أفريقيا في السبعينات من القرن الماضي وفي 2003، وسجلت أول الحالات خارج أفريقيا بالولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت بريطانيا أول حالاتها التي ارتبطت جميعها بالسفر إلى نيجيريا.