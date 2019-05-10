صداع في رأس "أردوغان".. 12 معلومة عن المعارض "إمام أوغلو"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، يوم الاثنين، إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة "إسطنبول"، وكان فاز بها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو ليشكل ضربة موجعة بعد إسقاط حزب العدالة والتنمية في المدينة التي يسيطر عليها الإسلاميون منذ ربع قرن.

وخرج إمام أوغلو، اليوم، يتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثورة من أجل الديمقراطية، وسط توقعات بأنه سيفوز مرة ثانية في إعادة الانتخابات البلدية يونيو المقبل، ويستمر كصداع مزمن في رأس "أردوغان".

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات حول شخصية أكرم إمام أوغلو: