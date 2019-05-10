صداع في رأس "أردوغان".. 12 معلومة عن المعارض "إمام أوغلو"؟

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، يوم الاثنين، إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة "إسطنبول"، وكان فاز بها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو ليشكل ضربة موجعة بعد إسقاط حزب العدالة والتنمية في المدينة التي يسيطر عليها الإسلاميون منذ ربع قرن.
وخرج إمام أوغلو، اليوم، يتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثورة من أجل الديمقراطية، وسط توقعات بأنه سيفوز مرة ثانية في إعادة الانتخابات البلدية يونيو المقبل، ويستمر كصداع مزمن في رأس "أردوغان".
وترصد "الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات حول شخصية أكرم إمام أوغلو:
- من مواليد مدينة طرابزون شمالي تركيا عام 1970.
- دارس ومتخصص في إدارة الأعمال فهو خريج كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول.
- ينحدر من أسرة متدينة ومحافظة من الناحية الاجتماعية.
- لأسرته تاريخ طويل في العمل السياسي فوالده مؤسس فرع حزب الوطن الأم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل تورجوت أوزال في طرابزون.
- اتجه إلى عالم السياسة وانضم لعضوية حزب الشعب الجمهوري عام 2008.
- حين دخل إلى عالم السياسة كان "أردوغان" وقتها رئيسا للوزراء.
- بدأ "إمام أوغلو" مسيرته السياسية من "إسطنبول" كما بدأ "أردوغان" مسيرته من المدينة نفسها.
- حين تسلم "أردوغان" رئاسة تركيا اختير إمام أوغلو محافظا لبلدية بيليكدوز.
- مع تحركاته وملامح وجهه الوسيمة تزايدت شعبيته في "إسطنبول".
- ينتمي إلى جيل الشباب نسبيا في حزب الشعب الجمهوري.
- شكل فوزه ببلدية إسطنبول معقل الإسلاميين ضربة كبيرة لأردوغان وحزبه.
- اتسم خطابه بالانفتاح والتصالح ومد اليد للجميع.
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