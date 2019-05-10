شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يتهم "تميم" بحجب خطوط هواتف ومواقع حجاج قطر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر المرى، المعارض القطرى، أن أمير قطر تميم بن حمد هو من يعرقل إجراءات القطريين بشأن العمرة والحج، وليس المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل استغلال هذا الأمر للتحريض على المملكة.

وقال المعارض القطرى، لـ"الخليج 365"، إن جميع خطوط الهواتف و المواقع الإلكترونية المخصصة لحجاج قطر يتم حجبها من حكومة قطر، ثم يخرج النظام القطرى ليزعم أن السعودية هى من تتعنت ضد القطريين.

Advertisements

وبشأن الأسباب التى تدعو النظام القطرى لفعل ذلك، قال جابر المرى: لاستغلاله أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بحجة حرية أداء العبادات.

وكان تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، كشف عن مخطط تميم بن حمد مع ملالى إيران فى تشويه صورة المملكة العربية السعودية، فى المشاعر المقدسة من أجل نزع الإدارة المنفردة للسعودية فى إدارة مناسك الحج.