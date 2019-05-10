شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الاقتصاد التركى تتفاقم.. وصحيفة معارضة: عجز الخزانة تجاوز 14 مليار ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد الأزمة الاقتصادية فى تركيا، فى ظل السياسات التعسفية التى يتخذها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والإجراءات الاقتصادية المضطربة للنظام التركى.

فى هذا السياق، أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تصاعد تداعيات هبوط الليرة التركية، التى تشهد انهيارات متتالية جراء القلاقل السياسية والاقتصادية التى تمر بها تركيا، مما أحدث عجزا جديدا فى الرصيد النقدى للخزانة التركية وصل إلى 14 مليار ليرة خلال شهر أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن وزارة الخزانة والمالية التركية، تأكيدها أن عجز الرصيد النقدي للخزانة التركية بلغ 14.25 مليار ليرة أبريل الماضي، كما بلغت العائدات النقدية للخزانة 61.57 مليار ليرة في شهر أبريل، بزيادة 15.2%عن نفس الشهر من العام الماضى.

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وأكدت الصحيفة التركية المعارضة، تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأميركى إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، وسط مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية فى تركيا.