كتب محمود طه حسين

يرصد "اليوم السابع"، أبرز الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2019، فى عدة خطوات كما يلى: إعلان أرقام جلوس الطلاب يوم السبت إلكترونيًا.

الطلاب يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس الاسبوع المقبل.

انتهاء وضع أسئلة الامتحانات والبدء فى طباعتها.

تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة واختيار رؤساء لجان السير.

وضع خطة نقل الأسئلة إلى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات والذى وصل إلى 680 ألف طالب وطالبة.

بدء تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان فى المحافظات...

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلان أرقام الجلوس غدًا.. تعرف على أخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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