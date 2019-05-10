مسؤول فرنسي: باريس لن تقبل بالتمديد المستمر للمواعيد النهائية لبريكست

أكد مسؤول فرنسي لقناة "سكاي نيوز" أن "​باريس​ لن تقبل بالتمديد المستمر للمواعيد النهائية ل​بريكست​". وكانت قد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما.

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