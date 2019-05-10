هزة ارضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة بندرعباس جنوب ايران

أفادت مؤسسة رصد الزلازل بجامعة ​طهران​ بأن "​هزة ارضية​ بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة بندر عباس جنوب ​ايران​ وعلى عمق 22 كلم تحت سطح الارض".

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