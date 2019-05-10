عبد المهدي: العراق ليس ضمن منظومة العقوبات الامريكية على ايران

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان "العراق ليس ضمن منظومة العقوبات الاميركية على ايران"، مشيراً إلى أن "العراق يحرص على اقامة علاقات تعاون مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والاقليمي والدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وايران، وان علاقات العراق تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم وان جولات سيادته في دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والاوربية تصب في هذا الاتجاه، وان هذه العلاقات المتوازنة اعطت للعراق مكانته التي يستحقها الى جانب انعكاسها الايجابي على استقرار العراق داخليا'.
واشار عبدالمهدي الى "ايمان العراق بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات، وعدم الدخول ضمن اي محور، اضافة الى موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الامريكية على ايران"، مؤكداً "ضرورة السعي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمة، واهمية ايجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار".
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