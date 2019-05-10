أفادت وكالة "رويترز" أن ​وزارة الخارجية​ الإيطالية أكدت أن البرلماني الفنزويلي المعارض أمريكو دي غراتسيا دخل ​السفارة الإيطالية​ في العاصمة ​كراكاس​ بعد أن جردته هيئة تشريعية موالية ل​حكومة​ الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ من الحصانة البرلمانية، مشيرة الى أن مكتب سفارتها في كراكاس يعمل بامتثال كامل للاتفاقيات الدبلوماسية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيطاليا: مكتب سفارتنا بكراكاس يعمل بامتثال للاتفاقيات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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