البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون حول ترميم كاتدرائية نوتردام

يناقش النواب الفرنسيون مشروع قانون حول ترميم ​كاتدرائية نوتردام​ خلال 5 سنوات، بعد أن دمرها حريق جزئيا في نيسان الماضي. وتريد ​الحكومة​ التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو، إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.

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