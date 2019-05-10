سلطات سنغافورة تعلن أول إصابة بفيروس جدري القردة النادر

أعلنت سلطات ​سنغافورة​ أول حالة إصابة بفيروس "جدري القردة" النادر، الذي وصل إليها عن طريق رجل نيجيري، أنه ربما أصيب بالعدوى نتيجة تناوله لحوم طرائد خلال حفل زفاف.

وجدري القردة فيروس شبيه بالجدري البشري الذي تم القضاء عليه في 1980، ولا ينتقل بسهولة من شخص لآخر، لكنه قد يكون مميتا في حالات نادرة.

وذكرت وكالة "​رويترز​" أنه بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، فلم توثق حالات إصابة بشرية بجدري القردة خارج أفريقيا سوى ثلاث مرات فحسب، وكانت في ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​إسرائيل​.

وأكدت ​وزارة الصحة​، في بيان، أن المريض المصاب نيجيري يبلغ من العمر 38 عاما وصل إلى سنغافورة أواخرنيسان.