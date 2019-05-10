الخزانة الاميركية تبدأ تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية

أعلنت الخزانة الاميركية بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين التي تعهدت بالرد في المقابل، ما يفاقم التوتر قبل بدء اليوم الثاني للمفاوضات التجارية بين الجانبين في واشنطن، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المفاوضين الأميركيين على نتائج اليوم الأول من المباحثات مع الوفد الصيني يوم أمس، لكنه لم يتخذ أي خطوة لإرجاء تطبيق زيادة الرسوم، ما بدد الآمال بإرجاء تنفيذ القرار وسط تواصل المفاوضات.
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