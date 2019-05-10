غرينبلات: حماس والجهاد هما العقبة أمام التسوية وليس مستوطنات إسرائيل

ادعى مبعوث ​أميركا​ إلى ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​ أن "مستوطنات ​إسرائيل​ لا تعيق التوصل إلى سلام، وإنما حركتا "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​" هما العقبة"، مشيراً إلى أن "​صفقة القرن​ التي تعدها إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والتي ستعرض قريبا، واقعية، وتلائم الجهتين".

ولفت إلى أن "الرّؤية التي سيتمّ اقتراحها ستكون واقعيّةً وقابلة للتّحقيق، مُشيرا إلى أنّ "الفريق الذي أعدّها أراد أن تكون له نظرة جديدة حول أسباب النزاع"، مطالباً بـ"مساعدة جهتي النزاع على بحثها عندما يتمّ كشف النقاب عنها".