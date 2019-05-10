وزير خارجية البحرين: ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ

أكد وزير الخارجية البحريني ​خالد بن أحمد آل خليفة​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماما"، مشيراً إلى أن "هناك صد للضرر و التآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس، ورحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده".

وكان الوزير البحريني قد اعتبر، في وقت سابق، "أننا نعلم بأنه ليس من ​سياسة​ ​الإمارات​ رفع القضايا في المحاكم الدولية وإن كانت على حق، إنما قطر هي التي لم تتردد في السابق في رفع القضايا في كل مكان، وباستخدام الأوراق المزورة وبالغش والخداع دون أي رادع".