إنقاذ شخصين حوصرا بالثلوج داخل سيارتهما على طريق الضنية الهرمل

أنقذ عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ وفرق الإنقاذ الجبلي و​فرق الإسعاف​ في جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، في وقت متأخر من ليل أمس، شخصين حوصرا وسط ​الثلوج​ داخل سيارتهما في منطقة عين البيضا، على الطريق الرئيسية التي تربط ​الضنية​ ب​الهرمل​، وهما بصحة جيدة.

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