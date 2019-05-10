يازجي من عكار: باقون في ارضنا والصعوبات تصنع ابطالا

واصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ زيارته الراعوية الى القسم اللبناني من أبرشية عكار الأرثوذكسية بدعوة من راعي الأبرشية ​المتروبوليت باسيليوس منصور​. وتفقد رعية القديس جاورجيوس في بلدة الشيخ محمد، حيث وضع إكليلا من الورد على النصب التذكاري ل​شهداء الجيش اللبناني​ و​الصليب الأحمر​. بعد ذلك، سار الجميع في مسيرة صلاة بإتجاه الكنيسة فاستقبله الأهالي بأغصان الزيتون وقرع الأجراس والتهليل والترحاب.

ثم أقام البطريرك صلاة الشكر في الكنيسة بمشاركة راعي الأبرشية المتروبوليت باسيليوس منصور وكاهن الرعية حاتم عكاري ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، في حضور النائب ​أسعد درغام​، الوزير السابق ​يعقوب الصراف​، النائب السابق ​رياض رحال​، رئيس ​دير سيدة البلمند​ البطريركي الارشمندريت رومانوس الحناة، رئيس ​بلدية الشيخ محمد​ طلال خوري، رئيس مكتب ​مخابرات الجيش​ في عكار العقيد ميلاد طعوم، الاب خليل الشاعر كاهن ​الكنيسة الكاثوليكية​ في البلدة، الراهبات الباسيليات الشويريات في البلدة وفاعليات.

ولفت يازجي في كلمة له الى أنه "عندما يدخل ​الانسان​ الى الشيخ محمد يتحدث عن الايمان و​المحبة​ والغيرة والحماس، وان دل ذلك فيدل على الجذور الكريمة التي أتينا منها"، مضيفا: "لا أخفي عليكم أننا نشعر كأننا في معانقة بين السماء والارض. نحن في ابرشية عكار وفي كل البلدات نعيش مع اخوتنا المسلمين يدا بيدا وعائلة واحدة".

وأشار إلى أن "الناس قد تعبت من الكلام والخطابات لأنه عندما تتكلم عن المحبة أو الخدمة شيء أو أن تتكلم عن الخادم والذي يحيا المحبة شيء آخر، فعكار عظيمة بأبنائها رغم الحرمان"، مشددا على "أننا لا نخاف، وباقون في ارضنا. وعندما نتكلم عن الكنيسة الانطاكية نتكلم عنكم يا احبة لنؤكد ان الكنيسة هي شاهدة وشهيدة. والصعوبات تصنع ابطالا".