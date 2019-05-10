داغر: الطعن امام المجلس الدستوري لا يؤخر تطبيق خطة الكهرباء

أكد عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب ​سيرج داغر​ أن "حزب الكتائب يؤيد خطة ​الكهرباء​ رغم بعض الملاحظات ومع وصلة ​المنصورية​ لكن مع تمريرها تحت الأرض رغم الكلفة الزائدة، فبدل تملّك الشقق فلتُدفع الاموال لتمرير التوتر تحت الأرض"، مشيرا الى ان "حزب الكتائب اقترح تشكيل لجنة محايدة تُقدّم تقريراً تقنياً والجلوس مع الاهالي لاقناعهم بالحلول العلمية"، مشددا على اننا "لسنا في مواجهة مع وزيرة الطاقة ندى البستاني".

وفي حديث تلفزيوني أكد داغر أن "القانون يجب ان يطبّق على الجميع"، متسائلا:"لماذا تم تمرير ​خطوط التوتر العالي​ في ​وسط بيروت​ تحت الارض"، لافتا الى ان "​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ يعمل على ايجاد حل للمشكلة في المنصورية ولكن في النهاية الراعي ليس خبيرا في الكهرباء".

وكشف داغر أن "الكتائب بدأت بتحضير الطعن منذ اليوم الاول لاقرار ​خطة الكهرباء​، ونحن لم نطعن بالخطة لاننا معها لكن لدينا ملاحظات عليها"، مؤكدا ان "الطعن لا يؤخر تنفيذ الخطة بتاتا".