النشرة: اضراب عام في ثانويات حاصبيا الرسمية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "الاساتذة في ثانويات حاصبيا الرسمية نفذوا صباح اليوم اضرابا عاما وذلك احتجاجا على نية ​الحكومة​ بخفض رواتبهم خلال اقرار ​الموازنة​ ​الجديدة​". وعقد المعلمون سلسلة اجتماعات أكدوا خلالها الالتزام بقرارات الرابطة وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لطلباتهم. ويأتي الاضراب تجاوبا مع رابطة ​اساتذة التعليم الثانوي الرسمي​ في ​لبنان​.

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