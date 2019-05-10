شدياق: نسعى لمكننة تسجيل ومتابعة المعاملات الواردة في المديريات

لفتت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ لإطلاق مشروع مكننة سير المعاملات في ​وزارة الاقتصاد​ والتّجارة إلى "اننا نُطلِقُ مشروعاً مشتركاً بين وزارةِ الاقتصادِ والتجارة ووزارةِ الدولة لشؤونِ التنميةِ الادارية بهدفِ مكننةِ سيرِ المعاملات وادارةِ الملفات وأرشفةِ ملفات الملكيّة الفكريّة". وأشارت إلى "اننا نسعى لمكننةِ تسجيل ومتابعة المعاملات الواردة للمديريّة وإدارةِ ملفّاتها، مما سيساعد في تسريع تنفيذ المعاملات، الحفاظِ على الملفات وعدمِ فقدانها، كما سيؤمّن تسهيل إجراءات متابعةِ الملفّات،تفعيلِ وتدقيقِ ومراقبة وضبط المهام الوظيفيّة للعاملين على نظم المكننة، أما في الشق الثاني من المشروع، أي أرشفة ملفات الملكيّة الفكريّة، فسنسعى من خلالِ المشروع لمسحٍ ضوئيٍ للملفّاتِ القديمة لدائرةِ حمايةِ الملكيّة الفكريّة، والتي تعودُ الى العام 2003 وصولاً الى الملفّاتِ التي تَنتجُ عن المعاملاتِ ​الجديدة​ حتّى اليوم".

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