جعجع عرض مع وفد ايطالي الاستثمار في المناطق الريفية

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفدا إيطاليا من المهتمين بالإستثمار في لبنان وتحديدا في المناطق الريفية، في حضور راعي أبرشية ​بعلبك​ - ​دير الأحمر​ ​المطران حنا رحمة​، عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ​أنطوان حبشي​، منسق ​منطقة البقاع​ الشمال في "القوات" جورج خشان، رئيس بلديّة ​عيناتا​ ​ميشال رحمة​، رئيس مصلحة ​رجال الأعمال​ بيار بعيني، رئيس دائرة الصناعيين في المصلحة ألان نصراوي ورئيس مركز عيناتا جورج رحمة.

وجرى البحث خلال اللقاء في إمكانية القيام ببعض الإستثمارات في عدد من المناطق الريفية وكيفية تقديم التسهيلات في المعاملات الإدارية.

وقدم رئيس "القوات" للوفد كل الدعم لما في ذلك خير لجميع سكان الأرياف اللبنانيّة.