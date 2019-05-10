عون اطلع على مسار مشروع قانون تعديل مناهج التعليم ما قبل الجامعي

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، النواب ​نقولا صحناوي​ و​عماد واكيم​ و​فيصل الصايغ​ و​طارق المرعبي​ والمحامي بيار الخوري والدكتور عزيز بربر واطلع منهم على مسار مشروع قانون تعديل مناهج التعليم ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.

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