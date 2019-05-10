وزير البيئة رعى افتتاح معرض ثانوية الراهبات الانطونيات في غزير

افتتحت ​ثانوية الراهبات الانطونيات​ - ​مار الياس​ في غزير، معرضها "لبس العود بجود"، برعاية وزير ​البيئة​ المهندس ​فادي جريصاتي​ ممثلا بمستشاره المهندس شاكر نون، في حضور ​المطران سمعان عطالله​، مديرة الثانوية الأخت ايفا شمعون، الاب المدير ​نادر نادر​.

وأثنى نون على "ديناميكية الوزير التي أعطت ​وزارة البيئة​ حقها"، وقال: "معظم المسؤولين يهتمون بالوزارات السيادية ولا اعلم ما معنى السيادية"، متسائلا: "هل من شيء أهم من ​المياه​ والبيئة والطبيعة يجب المحافظة عليها في حياتنا؟".

وأوضح "أننا تعهدنا بأن نجعل وزارة البيئة وزارة سيادية وسيكون لنا وزارة بيئة في كل مدرسة وجامعة، واليوم نرى أول دليل في هذا المعرض البيئي"، مشيرا الى أن "موضوع ​النفايات​ الذي ينظر إليه ​اللبنانيون​ على أنه موضوع سيء يقال عنها في ​العالم​ مخلفات وليس نفايات يولدون منها الطاقة والمواد الأولية والأشياء الجمالية، علما أننا أطلقنا مبادرة ​الجيش​ البيئي في الوزارة وقصدنا بها جميع المواطنين، ومن غير الصحيح القول بأن شعبنا غير مرتب ولكنه غير منظم. وقد عقدنا اجتماعات مع مجموعة صناعيين وبيئيين ومسؤولين وبلديات لوضع الخطط البيئية، فهذا الموضوع يجب أن يجمعنا لأنه يعني جميع اولادنا مهما كانت طائفتهم او اتجاهاتهم السياسية".

وتطرق نون إلى "معاناة جميع المناطق اللبنانية البيئية ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة"، معولا على "قدرة ​المدارس​ التي لا تقتصر فقط على التلاميذ بل الأهل والهيئة التعليمية و​البلدية​ والجوار التي تساهم في مثل هذه المبادرات البيئية".

ولفت الى "أهمية التعاون مع بعضنا في الدراسات وتبادل الخبرات مع الوزارة وخصوصا في موضوع النفايات"، مشددا على أنه "رغم أهمية موضوع ​معالجة النفايات​ سواء ب​المحارق​ او غيرها يبقى الأهم هو الفرز من المصدر الاستفادة من جزء كبير منها وإعادة تدويرها ويبقى معالجة ما تبقى من اختصاص الصناعيين الاختصاصيين".