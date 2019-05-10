ابراهيم الموسوي: ما يفعله ترامب يكشف الوجه الحقيقي للادارة الاميركية ‏

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ الى ان "ما يفعله الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ليس حماقة ولا جنونا، ببساطة هو يكشف الوجه الحقيقي للإدارة الاميركية، إدارة العدوانية والابتزاز".

واعتبر الموسوي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الحلم الاميركي لم يكن الا على حساب الآخرين وكوابيسهم، أعداء وأصدقاء، أن تضعك اميركا في صف اعدائها أكثر ربحية، يكسبك إحترام العالم ويخفف إهاناتها لك. ​السعودية​ خير مثال".