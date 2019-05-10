النشرة: اعتصام للعسكريين المتقاعدين امام السراي الحكومي في جديدة مرجعيون

افاد مراسل "​النشرة​" في النبطية، بان ​العسكريين المتقاعدين​ نفذوا اعتصاما امام ​السراي الحكومي​ في ​جديدة مرجعيون​ تزامناً مع انعقاد ​مجلس الوزراء​، مطالبين بعدم المس بالمعاشات التقاعدية. وطالب المعتصمون ​الرئيس ميشال عون​ بالنظر في اوضاعهم وعدم المس بمعاشاتهم التقاعدية خلال دراسة ​الموازنة​.

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