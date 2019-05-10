لفت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "قانون العقوبات - المادة 283 يشير الى ان من كان في حيازته بعض الوثائق والمعلامات كالتي ذكرت في المادة 280 فأبلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: قانون العقوبات يشير الى انه من يفشي وثائق او معاملات دون سبب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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