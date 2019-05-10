اعتصام للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح

نفذت هيئة التنسيق لحراك ​العسكريين المتقاعدين​ إعتصاما في ​ساحة رياض الصلح​. وكانت هيئة التنسيق في حراك العسكريين المتقاعدين قد دعت في بيان لها أمس الى التعبئة العامة واستئناف التحركات المطلبية، وذلك بعد اجتماع اطلع فيه المجتمعون على المستجدات والمداولات بخصوص الموازنة.

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