القاضي منصور استعاض عن توقيف غراسيا القزي بمنعها من مزاولة عملها والسفر حتى انتهاء التحقيق

قرر قاضي التحقيق الاولي في جبل ​لبنان​ ​نقولا منصور​ الاستعاضة عن التوقيف الاحتياطي لعضو المجلس الاعلى في ​الجمارك​ غراسيا القزي بمنعها من مزاولة عملها في الجمارك لحين انتهاء التحقيق ومنعها من السفر خارج لبنان، وذلك حسب المادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية.

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