الادعاء على السمسار القضائي بجرمي الاحتيال وتبييض الأموال

إدعت المدعي العام الاستئنافي لجبل لبنان القاضية غادة عون على رجل الاعمال سالم عكاري المعروف بـ"السمسار القضائي" بجرمي الاحتيال وتبييض الاموال التي تصل عقوبتها الى 7 سنوات حبس وإحالته موقوفا الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
وكان قد أوقف في ملف الوساطات مع القضاة، الذي يعرف بالدوائر الامنية والقضائية بـ"ملف المخدرات".
ويعتبر العكاري "الصيد الاثمن" بين السماسرة القضائيين الذين تم توقيفهم منذ بداية الحملة لغاية الآن.
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