الادعاء على السمسار القضائي بجرمي الاحتيال وتبييض الأموال

إدعت المدعي العام الاستئنافي ل​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على رجل الاعمال سالم عكاري المعروف بـ"السمسار القضائي" بجرمي الاحتيال وتبييض الاموال التي تصل عقوبتها الى 7 سنوات حبس وإحالته موقوفا الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

وكان قد أوقف في ملف الوساطات مع ​القضاة​، الذي يعرف بالدوائر الامنية والقضائية بـ"ملف ​المخدرات​".

ويعتبر العكاري "​الصيد​ الاثمن" بين السماسرة القضائيين الذين تم توقيفهم منذ بداية الحملة لغاية الآن.