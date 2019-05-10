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الادعاء على السمسار القضائي بجرمي الاحتيال وتبييض الأموال

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إدعت المدعي العام الاستئنافي ل​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على رجل الاعمال سالم عكاري المعروف بـ"السمسار القضائي" بجرمي الاحتيال وتبييض الاموال التي تصل عقوبتها الى 7 سنوات حبس وإحالته موقوفا الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

وكان قد أوقف في ملف الوساطات مع ​القضاة​، الذي يعرف بالدوائر الامنية والقضائية بـ"ملف ​المخدرات​".

ويعتبر العكاري "​الصيد​ الاثمن" بين السماسرة القضائيين الذين تم توقيفهم منذ بداية الحملة لغاية الآن.

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