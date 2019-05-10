بكركي: حالة البطريرك صفير الصحية لم تسجل أي تحسن خلال الليلة الماضية

أعلن المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي- ​بكركي​، في بيان، أن "البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​، أجرى اتصالات ليل أمس وصباح اليوم بطبيب البطريرك الكردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​، فتبين أن حالته الصحية لم تسجل أي تحسن خلال الليلة الماضية"، مضيفا: "نطلب من الجميع مرافقته ب​الصلاة​ لكي يعضده الله في هذه المرحلة الصعبة".

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