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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
انتشرت، لافتات معلقة، في بعض شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية مدونًا عليها عبارة "اتجوزنى بقى يا أحمد".
وشوهدت اللافتات أعلى نفق الإشارة ببنها، وشارع النجدة ومنطقة الفيلل.
وانتشرت صور اللافتات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الوقت الذي استنكر بعض أهالي المدينة أن تخرج مثل هذه العبارات التي تعبر عن الخصوصية إلى العامة وفي الشوارع.
وطالب أهالٍ من المسؤولين التنفيذيين بالمدينة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفوه: "يتعدي على حرمة العامة" وتطبيق القانون عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "اتجوزني بقى يا أحمد".. لافتات تنتشر بشوارع في بنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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