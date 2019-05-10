تداول 31 ألف طن ألومنيوم و450 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد: أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن أجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 24 سفينة. وأضاف ملاك في بيان له اليوم أن مواني الهيئة شهدت تداول 31 الف طن ألومنيوم و450 شاحنة بضائع و417 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31 ألف طن ألومنيوم و255 شاحنة و397 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 195 شاحنة بضائع و20 سيارة .

وأوضح أن ميناء نويبع يستقبل اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر 3 سفن كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Digenty وتغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Ban Ivy ومغادرة ثلاث سفن فيما استقبل الميناء أمس 4 سفن.

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